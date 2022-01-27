Кронпринц Абу-Даби обсудил с президентом Словакии региональную и международную повестку

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел встречу с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом в четверг сообщило Информационное агентство ОАЭ.

По его сведениям, в ходе встречи, состоявшейся в Абу-Даби, стороны обсудили "региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес".

Указывается, что среди прочего речь зашла о совершенных 17 января мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" атаках на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. Подчеркивается, что Чапутова "осудила атаки и любые формы террористической деятельности хуситов".

Стороны также коснулись вопросов развития двусторонних отношений, отметив важность участия Словакии в проходящей в Дубае всемирной выставке "Экспо-2020" для укрепления сотрудничества между странами на различных уровнях.