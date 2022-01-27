Ирландские рыболовы пришли к пониманию с посольством РФ по учениям в Атлантическом океане

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Представители ирландской рыболовецкой отрасли пришли к пониманию с посольством России в Ирландии, что предстоящие учения ВМФ России в северо-восточной части Атлантического океана не несут для них опасности и не препятствуют их коммерческой деятельности. Об этом сообщил в четверг британский телеканал Sky News со ссылкой на ирландских рыболовов, которые ранее выражали обеспокоенность предстоящими учениями.

Представитель Организации ирландских экспортеров рыбы и рыбопереработчиков Брэндан Берн сообщил, что было достигнуто понимание, "открывающее путь для сосуществования морских учений и рыболовного флота".

Телеканал также пишет, что Берн признался, что был впечатлен тем, насколько информирован был российский посол Юрий Филатов и что представители РФ лучше отнеслись к рыбакам, чем их собственное правительство.

"Мы получили заверения от посла, что это будет безопасно", - добавил в свою очередь глава ирландской Организации южных и западных производителей рыбы Патрик Мерфи. "Он признал, что мы можем быть обеспокоены, признал обоснованность того, на что мы имеем право - рыбачить в рамках наших рыбопромысловых районов", - приводит его слова телеканал.

Ранее посольство в Дублине информировало, что встреча Филатова с делегацией ирландской Организации южных и западных производителей рыбы прошла в "позитивном и конструктивном ключе", а предметом ее обсуждения стали "вопросы, связанные с запланированными в ближайшее время учениями ВМФ России вблизи Ирландии".

"Оснований для беспокойства нет"

В понедельник Филатов заявил ТАСС, что у властей Ирландии нет никаких оснований для беспокойства по поводу учений ВМФ РФ, о которых "ирландская сторона была должным образом уведомлена", а все необходимые правила по части авиационной и морской безопасности соблюдаются. Дипломат назвал "крайне раздутой" историю с военно-морскими учениями в Атлантике, которые должны пройти в феврале в международных водах, но в то же время в исключительной экономической зоне Ирландии.

Филатов обратил внимание на то, что в Атлантике такие учения происходят регулярно и осуществляются не только Россией, но и другими странами.

Об учениях России

На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что в январе - феврале будет проведена серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. В ведомстве подчеркнули, что основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. К участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.