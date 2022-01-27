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Пентагон утверждает, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной

В частности, зафиксировано прибытие новых военных подразделений в этот регион за последние 24 часа, отметил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают наблюдать наращивание российского военного присутствия на украинской границе. С таким утверждением выступил в четверг пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы продолжаем наблюдать наращивание российских военных сил вдоль границы с Украиной и в Белоруссии", - сказал он. Кирби добавил, что Пентагон, в частности, зафиксировал прибытие новых военных подразделений в этот регион за последние 24 часа. По его словам, в связи с этим в оборонном ведомстве не считают, что РФ стремится к деэскалации напряженности.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.

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