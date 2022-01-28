Кулеба указал ФРГ, что сейчас не время ставить под сомнение интеграцию Украины в НАТО

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию поддержать перспективу членства Украины в НАТО, а не ставить под сомнение эту возможность.

"Не на повестке дня ставить под сомнения перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", - написал министр в четверг в Twitter в ответ на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня.

Ранее Бербок в интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung заявила, что в данный момент "расширения НАТО на восток вообще нет". По мнению главы МИД ФРГ, сейчас речь должна идти об урегулировании конфликта в Донбассе, а не о вступлении в НАТО.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Требования РФ

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

26 января США и НАТО предоставили России свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Ответы США не содержат позитивной реакции по главному вопросу о недопустимости дальнейшего расширения НАТО, сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.