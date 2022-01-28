КНДР сообщила о проведении испытания крылатой ракеты большой дальности

ТАСС, 28 января. КНДР на этой неделе провела испытание крылатых ракет большой дальности. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, на этой неделе КНДР провела испытательный пуск "крылатых ракет большой дальности и тактических управляемых ракет класса "земля - земля". При этом ЦТАК заявляет о намерении Пхеньяна "продолжить разработку мощных боеголовок".

По данным Рёнхам, ракеты поразили заданную островную цель, находящуюся на расстоянии 1 800 км. В полете они находились 9 137 секунд. Глава КНДР Ким Чен Ын не присутствовал при испытании.