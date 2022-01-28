Киргизия эвакуировала 1 470 жителей из приграничных с Таджикистаном сел

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Власти Киргизии эвакуировали 1 470 жителей сел, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщило в пятницу киргизское МЧС.

"В настоящий момент эвакуированы 1 470 местных жителей, из них 1 200 размещены у знакомых и родственников. Часть населения эвакуирована в села Маргун, Рават и город Баткен, - говорится в сообщении. - 270 человек размещены в пунктах временного размещения, среди них - 104 женщины, 19 мужчин и 147 детей. Эвакуированные оснащены всеми предметами первой необходимости".

В пунктах временного размещения постоянно дежурят медики, "МЧС располагает всеми необходимыми силами и средствами для защиты жизни и здоровья населения".

Сообщается, что "семь населенных пунктов - Аксай, Актатыр, Кок-Таш, Жаны-Бак, Таш-Тумшук, Кок-Терек и Ортобоз (1 402 абонента) - находятся в данный момент без электроснабжения", однако "стратегические объекты Баткенской области оснащены автономными источниками электропитания".

По информации Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, конфликт между представителями двух государств начался в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен - Исфана. Инцидент сначала удалось уладить, однако впоследствии он вспыхнул с новой силой. С обеих сторон есть сообщения о пострадавших.