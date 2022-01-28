Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Представители Киргизии и Таджикистана достигли договоренности о прекращении огня и отводе стянутых к месту пограничного конфликта дополнительных сил. Об этом сообщила в пятницу Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"Достигнуты договоренности о полном прекращении огня, об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации, об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана, о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов", - говорится в сообщении.

По данным Погранслужбы, делегации двух стран в ходе встречи также посетили местность Торт-Кочо, в которой в четверг начался конфликт между военнослужащими двух государств.

В четверг на участке таджикско-киргизской границы произошел конфликт между представителями двух стран. Киргизская сторона обвинила таджикскую в применении оружия, в том числе минометов и гранатометов, а также сообщила о стягивании тяжелой техники к границе со стороны соседней республики. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана сообщил о стрельбе с киргизской стороны, применении минометов и беспилотников, а также жертвах среди мирного населения.