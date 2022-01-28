Замгоссекретаря США обсудила с представителями НАТО, ЕС и ОБСЕ ответ на предложения РФ

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в четверг обсудила по телефону письменные ответы на предложения РФ в сфере безопасности с представителями ЕС, НАТО и ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

В консультациях приняли участие заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, генсек ОБСЕ Хельга Шмид, генсек внешнеполитической службы Стефано Саннино и заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Польша является сейчас председателем в ОБСЕ.

"Участники [консультаций] обсудили письменные ответы США и НАТО России, продолжение взаимодействия ОБСЕ и ЕС и нашу неизменную приверженность дипломатии. Они согласились, что важно продолжать тесную координацию и сохранять единство перед лицом ничем не спровоцированного наращивания Россией сил на границах Украины", - говорится в документе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено. В среду американская сторона передала России свой письменный ответ на предложения Москвы.