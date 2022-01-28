Блинкен: США ожидают реакции президента РФ на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Власти США ожидают реакции президента России Владимира Путина на направленный Москве ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (радиостанция признана в РФ СМИ-иноагентом), стенограмму которого распространила в четверг пресс-служба Госдепа.

"Я слышал от разных людей в России различные первоначальные ответы на переданный нами документ, а также на документ, переданный им НАТО. Но ответ, который имеет значение, - это ответ президента Путина. И, как мы понимаем, <...> эти документы лежат у него на столе. И мы с нетерпением будем ждать его ответа, который, я уверен, будет передан через министра иностранных дел [России Сергея] Лаврова и других [российских официальных лиц] в предстоящие дни", - заявил Блинкен.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

26 января США и НАТО предоставили России свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Ответы США не содержат позитивной реакции по главному вопросу о недопустимости дальнейшего расширения НАТО, сообщил в четверг Лавров.