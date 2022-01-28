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Нуланд в шутку поддержала идею использования "Северного потока - 2" для перекачки водки

Это неплохая идея, отметила заместитель госсекретаря США по политическим делам

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в шутку заявила, что организация поставок водки по газопроводу "Северный поток - 2" - неплохая идея.

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"Водка - это было бы хорошо", - сообщила она в четверг, комментируя реплику одного из журналистов, который сказал, что работа над "Северным потоком - 2" завершена и он готов к прокачке чего угодно - "газа, оливкового масла или водки".

До этого Нуланд выступила с утверждением, что реализация проекта "Северный поток - 2" прекратится, если Россия вторгнется на Украину. Ее слова спровоцировали замечание репортера, напомнившего, что строительство трубопровода уже завершено и останавливать нечего. Замгоссекретаря не согласилась с такой оценкой, указав, что газопровод еще не введен в эксплуатацию.

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