Нуланд в шутку поддержала идею использования "Северного потока - 2" для перекачки водки

"Водка - это было бы хорошо", - сообщила она в четверг, комментируя реплику одного из журналистов, который сказал, что работа над "Северным потоком - 2" завершена и он готов к прокачке чего угодно - "газа, оливкового масла или водки".

До этого Нуланд выступила с утверждением, что реализация проекта "Северный поток - 2" прекратится, если Россия вторгнется на Украину. Ее слова спровоцировали замечание репортера, напомнившего, что строительство трубопровода уже завершено и останавливать нечего. Замгоссекретаря не согласилась с такой оценкой, указав, что газопровод еще не введен в эксплуатацию.