Глава МИД ФРГ заявила, что вступление Украины в НАТО не значится в повестке

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. НАТО на данный момент не собирается принимать в свои ряды новые страны из Восточной Европы. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью, которое распространили в пятницу газеты редакционной группы Funke .

"В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на Восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД [Сергеем Лавровым] по поводу того, о чем мы вообще спорим", - сказала Бербок.

Отвечая на вопрос, как быть с желанием Украины стать членом НАТО, министр ответила: "Каждый, в том числе Россия, знает, что в настоящее время это не значится в повестке дня". При этом она повторила свою прежнюю мысль о том, что каждая страна может сама выбирать, к каким альянсам она хотела бы присоединиться.

По ее словам, жители Донбасса уже долгое время страдают от войны. "Об этом речь, а не о непосредственном вступлении в НАТО", - указала глава МИД. Бербок отметила, что "самая важная задача" - добиваться реализации минских договоренностей, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в регионе.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

26 января США и НАТО предоставили России свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Ответы США не содержат позитивной реакции по главному вопросу о недопустимости дальнейшего расширения НАТО, сообщил в четверг Лавров.