В Бундестаге считают, что политика расширения НАТО ведет к "ненужным конфликтам"

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Политика расширения НАТО ведет к ненужным конфликтам, нужно прекратить воинственную риторику. Такую точку зрения выразил в четверг в ответ на запрос ТАСС депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

"Бездумная и ненужная политика экспансии НАТО ведет к ненужным конфликтам", - сказал он. По словам депутата, "воинственная риторика должна быть немедленно прекращена".

Парламентарий согласился с украинским послом в Берлине, который назвал поставку Киеву 5 тыс. военных касок из ФРГ "символическим жестом". "Это нормально, если это поможет предотвратить поставки оружия", - сказал представитель "Альтернативы для Германии".

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено. 26 января США и НАТО передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности.