Блинкен считает, что санкции против Белоруссии сохранятся до прекращения "репрессий"

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Власти США не намерены отменять введенные против Белоруссии санкции, пока Вашингтон не посчитает, что в республике прекратили "репрессии" и освободили всех "политических заключенных". Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном в четверг.

Как в нем утверждается, "режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко удерживает сейчас более тысячи политических заключенных". По мнению госсекретаря США, речь идет о "белорусах из всех слоев общества, которые были задержаны и посажены в тюрьму лишь потому, что мирно реализовывали свои права на свободу слова и собраний в ответ на сфальсифицированные выборы и злоупотребления режима Лукашенко".

"С августа 2020 года США в координации с союзниками и партнерами ввели пять блоков санкций в отношении официальных лиц и сторонников жестокого режима Лукашенко. Эти санкции сохранятся, пока власти не прекратят беспрестанные репрессии в отношении белорусского народа, в том числе освободив без всяких условий всех политических заключенных", - добавил Блинкен.

Как заявил ранее в этом месяце Лукашенко, Белоруссия может ответить на угрозы и менторский тон представителей Госдепа США в адрес республики.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Лукашенко. После этого в республике несколько месяцев проходили акции протеста несогласных с итогами президентской кампании.