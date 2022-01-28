В погранслужбе Киргизии заявили, что обстановка на границе с Таджикистаном стабильная

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Ситуация на границе Киргизии с Таджикистаном стабилизировалась. Об этом сообщила в пятницу Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандык, Торт-К ч , Кок-Таш, Дахма, Кочо-Бою и Головной характеризуется как стабильная", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, ночь с 27 на 28 января "прошла спокойно, без происшествий". "Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики контролирует и отслеживает обстановку", - отмечается в сообщении.

По последним данным Минздрава Киргизии, во время произошедшего на границе между киргизскими и таджикскими военнослужащими конфликта пострадали 11 граждан Киргизии, их состояние оценивается как "средней тяжести".

В четверг на участке таджикско-киргизской границы произошел конфликт между представителями двух стран. Киргизская сторона обвинила таджикскую в применении оружия, в том числе минометов и гранатометов, а также сообщила о стягивании тяжелой техники к границе со стороны соседней республики. В ГКНБ Таджикистана сообщили о стрельбе с киргизской стороны, применении минометов и беспилотников, а также жертвах среди мирного населения. В ночь на пятницу представителям сторон удалось договориться о прекращении огня.