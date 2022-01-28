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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Таджикистан и Киргизия изучают причины пограничного конфликта

ДУШАНБЕ, 28 января. /ТАСС/. Представители компетентных органов Таджикистана и Киргизии провели встречу на территории северного таджикского города Исфара в Согдийской области, стороны изучают причины произошедшего на границе двух республик конфликта. Об этом говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, опубликованном в пятницу на сайте информагентства "Ховар".

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"В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта", - отмечается в тексте.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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