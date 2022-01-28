СМИ: Токио будет требовать внесения в список ЮНЕСКО объекта, вызывающего протесты Сеула

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Правительство Японии решило предложить внести золотые и серебряные рудники на острове Садо в список объектов Всемирного культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), хотя такой шаг вызывает возражения со стороны Сеула. Официальное решение планируется принять 1 февраля на заседании кабинета министров, сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo.

Сеул требует от Токио отказаться от такого плана, поскольку в шахтах Садо в первой половине прошлого века использовался принудительный труд корейских рабочих. В 2021 году японские власти из-за этого выразили намерение отложить попытки внести объект в список ЮНЕСКО, однако консервативное крыло правящей Либерально-демократической партии Японии высказалось против. В результате позиция Токио была изменена, а глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил в парламенте, что возражения Сеула не будут приниматься во внимание.

За внесение рудников Садо в список объектов ЮНЕСКО ранее высказался японский Совет по делам культуры, его активно поддерживают власти префектуры Ниигата, в которую входит этот остров. Добыча золота и серебра велась там с раннего Средневековья, в XVII веке ее объемы вышли на лидирующие позиции в мире. В первой половине прошлого века работы в шахтах вновь активизировались с использованием современной техники, туда были завезены около 1 200 рабочих с Корейского полуострова, который с 1910 по 1945 год находился под японским колониальным господством. Эксплуатация рудников Садо была полностью прекращена в конце 1980-х годов, сейчас они превращены в популярный туристический объект, где под землей воссозданы условия добычи драгоценных металлов в феодальные времена.

Токио и Сеул уже неоднократно конфликтовали по вопросу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2021 году Сеул выразил недовольство отсутствием упоминаний о подневольном труде корейских рабочих в представленных Токио в ЮНЕСКО материалах об объектах индустриальной истории страны.