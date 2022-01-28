Ереван ожидает ответа от Баку по поводу демаркации и делимитации границ

ЕРЕВАН,28 января. /ТАСС/. Армения ожидает от Азербайджана разъяснений по поводу предложения Еревана о начале демаркации и делимитации границ. Об этом в пятницу в мемориальном комплексе "Ераблур" заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

"Если вы спрашивайте, почему предложения [по демаркации и делимитации] неприемлемы для них [Азербайджана], у нас пока нет разъяснений, они находятся в стадии уточнений. Обсуждения продолжаются, мы пытаемся получить разъяснения, какая часть неприемлема для них и на каком основании и какие новые решения возможны", - отметил он.