В ЛНР заявили, что ВС Украины размещают технику в жилых массивах

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыто размещают на территории жилых массивов в Донбассе военную технику, не попадающую под действие соглашения об отводе вооружений от линии соприкосновения. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко.

"Техника, не подпадающая под действие соглашения об отводе, открыто размещается на территории жилых массивов населенных пунктов, применяется для беспокоящего огня по позициям народной милиции и обстрелов населенных пунктов республики", - рассказал он о действиях украинской стороны. "В условиях минимального межпозиционного пространства вооружение БМП может нанести не менее значительный урон, чем минометы и артиллерийские системы", - пояснил Лещенко. Он добавил, что об этом очень хорошо осведомлены жители районов, регулярно подвергающихся обстрелам со стороны ВСУ.

"Мы регулярно фиксируем в зоне "операции объединенных сил" (ООС, так украинские власти называют силовую операцию в Донбассе - прим. ТАСС) наличие техники Вооруженных сил Украины вне мест отвода вооружения и военной техники. Об этом регулярно сообщается в отчетах ОБСЕ, сообщениях Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и сводках народной милиции", - рассказал Лещенко.

По его словам, киевские силовики используют для наращивания сил и средств вооружения, которые Украина в нарушение Минских соглашений не отвела от линии соприкосновения. "В период новогодних праздников Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отметила отсутствие 15 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм) в месте отвода на территории, подконтрольной ВСУ, - рассказал Лещенко. "Это две артиллерийские батареи, которые бесследно исчезли, рассредоточены и замаскированы внутри зоны безопасности", - подчеркнул он.

Лещенко отметил, что патрули СММ ОБСЕ проверяют имеющиеся на подконтрольной Киеву территории зоны отвода вооружения и места хранения вооружения и техники. По его словам, в те редкие случаи, когда украинская сторона разрешает доступ туда наблюдателей и украинские подразделения радиоэлектронной борьбы не осуществляют подавление беспилотников миссии ОБСЕ, в ее отчетах подтверждаются факты отсутствия техники ВСУ в местах хранения.

Начальник управления Народной милиции ЛНР добавил, что в ежедневных сводках по обстановке на линии соприкосновения можно регулярно наблюдать применение украинской стороной минометов и артиллерийских систем калибром свыше 100 мм, которые должны быть отведены на расстояние более 50 км от линии соприкосновения. "Выполнение обязательств исключает саму возможность применения данного вооружения по территории республик", - подчеркнул Лещенко.

Минские соглашения и дополнительные меры

В основе процесса переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе лежат Минские соглашения. Они предусматривают отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, БМП под этот запрет не попадают. Однако размещение БМП в населенных пунктах запрещено Дополнительными мерами по контролю за перемирием, действующим в Донбассе с 27 июля 2020 года. Они включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение любой военной техники в населенных пунктах.