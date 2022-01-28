В ЛНР заявили, что Киев перебрасывает в Донбасс БТР британского производства

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) фиксирует переброску украинской стороной к линии соприкосновения в Донбассе поставленных государствами Запада вооружений и военной техники, в том числе бронетранспортеров (БТР) британского производства. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник управления народной милиции полковник Ян Лещенко.

"Помимо противотанковых ракетных комплексов NLAW и крупнокалиберных снайперских винтовок типа Barrett, а также французских гранатометов APILAS, мы отмечаем прибытие в зону карательной операции (украинской силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) боевых бронированных машин британского производства, таких как Saxon", - рассказал он.

Лещенко пояснил, что британские колесные БТР Saxon, выпущенные в 1970-1980-х годах, были получены Киевом на начальном этапе конфликта в Донбассе.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.