В Пакистане заявили, что террористическая угроза из Афганистана сохраняется

ИСЛАМАБАД, 28 января. /ТАСС/. Безопасности Пакистана продолжают угрожать террористы, базирующиеся в Афганистане. Об этом заявил советник пакистанского премьер-министра по национальной безопасности, глава Агентства национальной безопасности (АНБ) Моид Юсуф.

"В Афганистане действуют организованные террористические сети, они продолжают создавать угрозу Пакистану и совершать вылазки в нашей стране", - цитирует в пятницу газета The News International заявление Юсуфа по итогам состоявшегося накануне заседания постоянного комитета по иностранным делам Национального собрания (нижняя палата парламента) Пакистана, на котором обсуждались вопросы внутренней и внешней безопасности страны.

Действующее с афганской территории радикальное движение "Техрик-и-Талибан Пакистан"("Движение талибов Пакистана", ТТП), отказавшееся соблюдать соглашение о прекращении огня с пакистанским правительством, возобновило вылазки в Пакистане, сказал глава АНБ. "Мы вынуждены продолжать вооруженную борьбу с теми, кто объявил войну нашей стране", - подчеркнул Юсуф.

9 декабря 2021 года ТТП в одностороннем порядке прервало действие соглашения о прекращении огня, подписанное в ноябре с властями Пакистана. Лидер движения муфтий Нур Вали Махсуд отдал приказ формированиям талибов возобновить боевые действия против правительственных войск Пакистана.

Террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" действует в основном в северо-западных регионах Пакистана и вдоль границы с Афганистаном. Ее участники выступают против пакистанского правительства и системы власти в стране, стремятся к созданию в Пакистане "настоящего исламского государства".