В Киргизии из приграничных с Таджикистаном сел эвакуировали более 24 тыс. жителей

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Власти Киргизии эвакуировали более 24 тыс. человек из сел, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба киргизского МЧС.

"Граждане, эвакуированные из конфликтной зоны, размещаются во временных убежищах и у родственников. Всего эвакуировано 24 237 человек. Граждане, переселенные во временные приюты, обеспечиваются продуктами питания и другими предметами первой необходимости" - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 13:00 (10:00 мск) обстановка в приграничной Баткенской области стабильная. МЧС работает в усиленном режиме. Ранее сообщалось о 1,5 тыс. эвакуированных.

Утром в пятницу Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) сообщила, что ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась, ночь на 28 января прошла без происшествий.

В четверг на участке таджикско-киргизской границы произошел конфликт между представителями двух стран. Киргизская сторона обвинила таджикскую в применении оружия, в том числе минометов и гранатометов, а также сообщила о стягивании тяжелой техники к границе со стороны соседней республики. В ГКНБ Таджикистана сообщили о стрельбе с киргизской стороны, применении минометов и беспилотников, а также жертвах среди мирного населения. В ночь на пятницу представителям сторон удалось договориться о прекращении огня. По данным Минздрава Киргизии, пострадали 11 граждан республики, их состояние оценивается как средней тяжести.