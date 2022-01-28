Народная милиция ЛНР зафиксировала киевских силовиков в зоне разведения сил и средств

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала перемещение пяти украинских силовиков в зоне разведения сил и средств в Донбассе.

"В зоне разведения сил и средств зафиксировано перемещение пяти военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады на автомобилях военного типа", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале Народной милиции.

Решение о разведении сил и средств на трех участках в Донбассе было подписано представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года в рамках контактной группы. Оно предполагает создание зон безопасности на трех участках: у населенных пунктов Золотое, Станица Луганская и Петровское. Однако в зонах разведения у Золотого и Петровского неоднократно выявлялись случаи размещения Киевом личного состава и военной техники.