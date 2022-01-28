В ДНР заявили, что ВСУ под руководством США разрабатывают план наступления в Донбассе

ДОНЕЦК, 28 января./ТАСС/. Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) под руководством советников из США готовит план наступления в Донбассе. Об этом на брифинге в пятницу заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Народная милиция Донецкой Народной Республики постоянно получает данные о проводимых украинским руководством мероприятиях, которые с уверенностью можно расценивать как подготовку к силовому варианту решения конфликта на Донбассе", - заявил Басурин. "По данным нашей агентурной разведки, в украинском генеральном штабе под руководством американских советников при Министерстве обороны Украины завершается разработка плана наступательной операции в Донбассе. Время начала агрессии против народных республик будет окончательно определено после завершения создания наступательных группировок и одобрения плана операции Советом национальной безопасности и обороны Украины", - сказал он.

По словам Басурина, "время начала агрессии против Народных республик будет окончательно определено после завершения создания наступательных группировок и одобрения плана операции Советом национальной безопасности и обороны Украины".

Командование ВСУ, по данным Басурина, "планирует в ближайшее время перебросить в зону конфликта на восток страны еще три бригады - 72 отдельную механизированную, 10 отдельную горно-штурмовую и 80 десантно-штурмовую бригады, считающиеся на сегодняшний день наиболее боеготовыми в украинской армии и способными провести наступательные действия". Народная милиция, по словам Басурина, обладает информацией, что руководство "Украинской железной дороги" получило от Минобороны указание "подать в период с 3 по 10 февраля на погрузочные станции Белая церковь, Коломыя и Львов железнодорожные составы с платформами и вагонами, для перевозки вооружения, военной техники и личного состава 72, 10 и 80 бригад".

Иностранные инструкторы

Как заявил на брифинге Басурин, "подразделения 80 десантно-штурмовой бригады завершили подготовку на базе учебного центра в н. п. Старичи Львовской области, функционирующего под прикрытием так называемого Международного центра миротворчества и безопасности". По его данным, "подготовку этой бригады проводили инструкторы из Великобритании из состава учебно-тренировочной миссии "Орбитал", при этом "украинских десантников обучали действиям в сильно урбанизированной местности, в условиях городской застройки". Басурин не исключил, что "подготовленных десантников планируют задействовать в составе штурмовых групп для зачистки крупных городов на горловском или донецком направлениях".

Также, как сообщил Басурин, "Сумское отделение украинской радикальной организации "Национальный корпус" приступило к проведению военных сборов с наемниками под руководством националистов, имеющих опыт участия в боевых действиях во время карательной операции Киева в Донбассе летом 2014 года." Имеется информация, как отметил он, "что в подготовке боевиков также участвуют инструкторы из американских частных военных компаний "Форвард обсервейшен груп" и "Академия".