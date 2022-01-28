В Киеве заявили, что на границе Украины и РФ не наблюдается "существенных действий"

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резиников заявил, что на украинско-российской границе не наблюдается существенных действий или явлений.

"Ситуация на украинско-российской границе в данное время ничем не отличается от той, что была весной прошлого года. Сейчас не наблюдается существенных действий или явлений", - сказал он в пятницу, выступая в Верховной раде.

Украина внимательно следит за перемещением войск в Белоруссии, сказал глава украинского Минобороны. Киев констатирует уменьшение числа "провокаций" в Донбассе.