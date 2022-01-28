{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

В Донецке поступило сообщение о минировании министерства информации ДНР

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что среди объектов, на счет которых поступили сообщения, также Дворец детского и юношеского творчества Донецка, библиотека им. Крупской и бизнес-центр "Столичный"

ДОНЕЦК, 28 января. /ТАСС/. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что поступила информация о минировании нескольких зданий города, включая Министерство информации Донецкой народной республики (ДНР).

"Поступила анонимная информация о минировании зданий в Ворошиловском районе города Донецка", - написал он в пятницу в своем Telegram-канале.

Уточняется, что помимо Мининформации, среди объектов, на счет которых поступили сообщения, Дворец детского и юношеского творчества Донецка, библиотека им. Крупской и бизнес-центр "Столичный". Всего пять зданий. Спецслужбы уже выехали на места, добавил мэр города.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Лукашенко связал вакцинацию от ковида с большим бизнесом
Читать полностью