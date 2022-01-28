Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана "Нур Отан"

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") избрали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пост председателя этого общественного объединения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

"Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Кандидатуру Токаева на этот пост предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до сих пор занимавший пост председателя правящей партии.

Согласно повестке, на съезде также будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в устав и в состав политического совета партии.

Внеочередной съезд правящей партии Казахстана "Нур Отан" начал свою работу с участием руководства страны в онлайн-формате.

"Начал работу внеочередной XXI съезд партии "Нур Отан", в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Отмечено, что в режиме видеосвязи в съезде участвуют руководство страны, члены политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.

О решении Назарбаева передать полномочия руководителя партии Токаеву стало известно по итогам расширенного заседания политического совета "Нур Отан" 23 ноября 2021 года. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относятся к компетенции съезда политического объединения.