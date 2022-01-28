Глава Минобороны Латвии назвал "аморальным и лицемерным" отказ ФРГ поставлять оружие Киеву

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал власти Германии за отказ поставлять вооружение Украине в условиях напряженности на украинско-российской границе.

"Это аморально и лицемерно. Такими действиями проводится разделительная линия между западными и восточными странами Европы, - сказал глава латвийского военного ведомства в опубликованном в пятницу интервью британской газете Financial Times. - Немцы уже забыли, что американцы обеспечивали их безопасность в годы холодной войны. Но им следует [помнить]. Это их моральная обязанность".

По словам Пабрикса, страны Западной Европы "живут в мире годами", поэтому больше озабочены вопросами "газа, экспорта и сотрудничества" с Россией. "Для граничащих [с РФ] стран все выглядит по-другому. Для нас это экзистенциальная [проблема]", - добавил он. Министр обороны Латвии также отметил, что "европейская безопасность не может быть обеспечена без лидирующей роли Германии". Он подчеркнул, что нежелание Берлина уделять больше внимания "европейской обороне и НАТО" является "абсурдом по нынешним временам".

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о гипотетическом вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.