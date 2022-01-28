Токаев призвал казахстанцев не забывать об исторических заслугах Назарбаева

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников не забывать об исторических заслугах первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства по итогам выступления Токаева на съезде правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

"Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам первого президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны", - сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба в Twitter.

Как отметил Токаев, Назарбаев в самый тяжелый исторический период страны - в начале 1990-х годов - взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства.

Токаев заявил, что работа правящей партии "Нур Отан" должна быть кардинально перестроена.

"Мною выдвинута масштабная повестка всесторонней модернизации страны. "Нур Oтан" должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана. Но для этого "Нур Отан" должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии", - сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба в Twitter.

По словам Токаева, партийной фракции правящей партии "Нур Отан", представленной в Мажилисе (нижней палате парламента), нужна перезагрузка.

"Для качественного законодательного обеспечения предстоящих реформ необходима перезагрузка партийной фракции в Мажилисе. Члены фракции должны быть далеки от формализма и заорганизованности, следует больше контактировать с представителями общественности", - сказал Токаев.

Токаев заявил, что в критический для страны момент потенциал партии "Нур Отан" не был задействован в полной мере.

"По итогам прошлогодних выборов "Нур Отан" получила необходимый мандат доверия от народа. Однако исполнительная власть не воспользовалась им, допустила серьезное ухудшение социально-экономической ситуации. Поручения, планы, задачи зачастую выполнялись формально, на бумаге. В критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере", - сказал он.

По его словам, дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания.

Токаев считает возможным к концу года вернуться к вопросу о целесообразности его дальнейшего председательства в правящей партии.