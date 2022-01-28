В Баку заявили об обстреле позиций ВС Азербайджана на границе с Арменией

БАКУ, 28 января. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в пятницу об обстреле с армянской стороны позиций ВС республики на границе двух стран.

"27 января с 20:58 (19:58 мск) до 23:00 (22:00 мск) подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района на госгранице периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на указанном направлении, приняли соответствующие меры, потерь среди личного состава и военной техники нет.

В Минобороны также добавили, что "оперативная обстановка полностью контролируется азербайджанской армией".

16 ноября 2021 года в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе, ситуация нормализовалась. Однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы. Последний инцидент произошел 11 января нынешнего года. Тогда погиб один азербайджанский военнослужащий. Армянская сторона также понесла потери.