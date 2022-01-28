Лукашенко: Всебелорусское народное собрание не создается под действующего президента

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) не создается под него.

"Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента", - сказал он в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Примите вы решение - этот президент пойдет на покой. Все, он уже сделал свое дело. Сочтете нужным, чтобы я что-то еще сделал в этой стране - вы скажете. Я не забронзовел - вы всегда можете мне прямо в лоб сказать все то, что я должен делать или не делать. Поэтому тут поворачивать или подпевать тем "беглым" (оппозиционерам за рубежом - прим. ТАСС), которые там орут, что Лукашенко под себя что-то создает. Чтобы я не создавал в Беларуси, запомните главное - моя будет заслуга, если мне как президенту и вам - элите нашего общества - удастся сохранить тот мир и стабильность, которые у нас есть", - заявил Лукашенко.

По мнению президента, если нынешнее поколение не излете политической жизни допустит в Белоруссии нестабильность - "и президенты, и парламенты, и ВНС, они никому не будут нужны". "Народ вычеркнет их из памяти, как это случилось в известном недавно государстве. Может порой незаслуженно, - указал он. - Главное - сохранить мир, покой и саму страну. То государство, которое мы слепили из того, что было, из того, что нам досталось после распада великой империи".

Как отметил глава государства, состав Всебелорусского народного собрания будет максимально отражать мнение различных слоев населения. "Там не будет постоянно работающих людей. Там будет около 2 200 человек, которые будут как сегодня приезжать от своих рабочих мест. Будут работать на фабриках, заводах, на земле и делегироваться на пять лет, чтобы осуществлять полномочия по конституции", - сказал Лукашенко.

"Многие переживают за то, что будет двоевластие. Возможно, кто-то будет вмешиваться в чьи-то полномочия. Вы, наверное, не заметили - я недавно сказал, что настал период, когда нам с вами надо научиться жить по закону. И если мы будем свято соблюдать конституцию и законы, которые мы примем в развитие этой конституции, никогда никакого двоевластия не будет. Но взаимный контроль должен быть. Это я вам говорю как президент", - заключил белорусский лидер.

Расширение полномочий Всебелорусского собрания

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти.

Глава государства предложил наделить Всебелорусское народное собрание правом осуществлять общественный контроль над новым президентом, что позволит придерживаться принципа сдержек и противовесов в новой системе политического управления. Он также предположил, что собранию можно передать функции по формированию состава Центризбиркома и Конституционного суда, а также наделить его правом вносить изменения в основной закон. При этом Лукашенко отмечал, что "не стоит тащить в ВНС лишние функции", так как форма правления в стране должна остаться президентской.