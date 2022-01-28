Апелляционное заседание по мере пресечения Порошенко перенесли на 11 февраля

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд в пятницу перенес на 11 февраля заседание по обжалованию меры пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко, которого ранее Печерский районный суд отпустил под личное обязательство. Об этом сообщил журналистам адвокат Порошенко Илья Новиков.

"Апелляционное заседание перенесли на 11 февраля на 11:00 (12:00 мск) из-за того, что из Печерского суда не передали материалы дела", - сказал Новиков.

В пятницу Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционные жалобы прокурора и защиты экс-президента.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годы. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. По этому же делу проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Медведчуку в рамках производства избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кузяра 12 января также отпущен из СИЗО под домашний арест, а Демчишин находится в международном розыске.

Печерский районный суд Киева 19 января назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене. Суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения арестовать бывшего украинского лидера или оставить на свободе под залог в $35,8 млн.