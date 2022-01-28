Токаев назвал системную коррупцию спусковым крючком январских потрясений в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Системная коррупция в Казахстане стала спусковым крючком для произошедших в начале января трагических событий. Об этом заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

"Нур Отан" должна быть в авангарде объявленной мною беспощадной борьбы с коррупцией, выдвигать полезные инициативы по этой серьезнейшей проблеме. Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений", - сказал глава государства, слова которого приводит его пресс-служба в Twitter.

По мнению Токаева, трагические события января показали серьезные упущения в социально-экономической адаптации молодежи. "В этом повинны как местные исполнительные органы, так и в целом система госуправления", - указал президент.

По его словам, благодаря сплоченности казахстанцев во время беспорядков в январе удалось предотвратить разрушение государственности.

"В первые дни января Казахстан пережил сильнейшее потрясение. Мы столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной на подрыв конституционного порядка, устоев государства, целостности страны, единства народа и в конечном итоге на захват власти", - сказал Токаев, слова которого приводит президентская пресс-служба в "Твиттере".

"Благодаря сплоченности, солидарности, мужеству, сознательности наших граждан мы смогли предотвратить разрушение нашей государственности, не допустили еще большего кровопролития", - добавил президент.