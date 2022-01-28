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Левая партия ФРГ выступила за создание "коридора безопасности" между Россией и НАТО

В партии считают, что это способствовало бы соблюдению взаимных интересов в области безопасности

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Левая партия (ЛП) Германии предложила создать "коридор безопасности" между восточноевропейскими странами НАТО и Россией, в котором было бы исключено размещение вооружений и войск. Об этом говорится в заявлении партийного руководства, выдержки из которого в пятницу приводит агентство DPA.

"Это [создание такого коридора] способствовало бы соблюдению взаимных интересов в области безопасности", - считают лидеры партии и ее фракции в Бундестаге. Они предлагают заключить договор о запрете на размещение войск и техники в "коридоре".

"Мы подчеркиваем приверженность обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины. Одновременно понятно и беспокойство России в связи с продвижением НАТО на восток", - говорится в заявлении. В нем утверждается, что действия России у границы с Украиной якобы "очень опасны и ошибочны". Тем не менее ЛП указала на то, что стремление НАТО к гегемонии в значительной степени способствует обострению конфликта.

По мнению руководства партии, Европе нужна "суверенная архитектура безопасности". В партии отметили, что переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности не могут проходить без участия европейских стран и Украины. Германия и Франция должны выступать как посредники в создавшейся ситуации, считают в ЛП.

Соединенные Штаты и НАТО в среду передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, которых Москва требует от Вашингтона и Брюсселя. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

Теги
УкраинаСШАГерманияРоссияСтолтенберг, ЙенсБлинкен, Энтони
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