Дарига Назарбаева не вошла в новый состав политсовета правящей партии Казахстана

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана и старшая дочь первого президента республики Дарига Назарбаева не вошла в новый состав Политического совета правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Ее фамилия не значится в опубликованном в пятницу списке членов этого органа по итогам партийного съезда.

"Из 389 делегатов [съезда] за изменения в состав Политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов. В целом, высший представительный орган партии обновился на 55%", - говорится в сообщении пресс-службы партии о внесении изменений в состав Политсовета.

В новый перечень членов совета, в частности, также не вошли первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек и бывший глава правительства республики Аскар Мамин.

"Представленность женщин [в новом Политсовете] выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в шесть раз, до 13%. Средний возраст снизился на четыре года, составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть", - пояснили в пресс-службе партии.

По ее данным, в составе Политического совета значительно увеличилась представленность гражданского сектора. "Представителей сферы образования стало в два раза больше (10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в два раза, до 15,2%", - следует из сообщения.

В нем также говорится, что по итогам съезда внесены изменения и в устав партии. "Как известно, до настоящего времени партийный взнос был привязан к минимальному размеру заработной платы, составляя 0,7% от минимальной заработной платы или 3 570 тенге (8,2 доллара) в год. В соответствии с решением главы государства с января этого года отменена привязка всех государственных платежей к минимальной заработной плате. Сегодня делегатами принято решение об исчислении партийного взноса с привязкой к месячному расчетному показателю. Это составит 0,1 от месячного расчетного показателя, то есть 3 676 тенге (8,3 доллара) в год", - рассказали в пресс-службе.