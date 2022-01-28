Лукашенко заявил, что поглощения Белоруссии Россией не будет

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Россия является главным партнером Белоруссии и не ставит целью "поглотить" соседнюю республику. Об этом заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту.

"Партнер номер один для нас - Россия, с которой последовательно движемся по пути экономической интеграции. Практически половину наших товаров экспортируем в эту страну", - отметил Лукашенко. "По самым скромным оценкам, прирост ВВП Белоруссии только за счет интеграции с Россией составит более 2%", - добавил он.

Он напомнил, как на недавних переговорах с президентом России Владимиром Путиным журналисты спросили, в чем суть интеграции двух стран. Ответом Путина, как сообщил Лукашенко, было то, что России нужно создать совместно с Белоруссией мощную основу экономической интеграции, построить фундамент будущих отношений. "Это их понимание, и не надо сегодня упрекать Россию, что она хочет поглотить Беларусь. Нет таких целей", - заявил Лукашенко. "Этого никогда не будет, и целей таких у руководства России нет", - подчеркнул он.

Говоря о том, что может принести интеграция России и Белоруссии, Лукашенко отметил, что, кроме предприятий и бизнеса, эффект почувствуют обычные граждане. "В первую очередь это касается гармонизации миграционного законодательства, упрощения трудоустройства, обучения, туристического передвижения, роуминга и так далее", - заявил Лукашенко.