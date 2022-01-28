Киев отверг заявление главы МИД Венгрии о нарушении прав нацменьшинств на Украине

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Украинское внешнеполитическое ведомство отвергает заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что Киев нарушает права национальных меньшинств.

"Мы категорически отвергаем заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о существовании на Украине политики нарушения прав национальных меньшинств. Это надуманные и политизированные суждения. Напротив, в нашей стране реализуется открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных сообществ. Нет никаких угроз их национальной идентичности. Мы высоко ценим этническое и национальное многообразие украинского общества", - сказал в пятницу официальный представитель МИД Олег Николенко в комментарии украинскому изданию "Европейская правда".

По его словам, Украина в последние годы максимально открыта для диалога о возможностях для национальных общин, в частности венгерских, и сотрудничает с Венгрией на различных уровнях. Он отметил, что по украинской инициативе в феврале 2021 года была создана совместная рабочая группа по образованию, в рамках которой происходит эффективное и результативное сотрудничество.

"Сегодня нет никаких разумных оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России. Без безопасности на Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Только вместе мы сможем укрепить безопасность в Центрально-европейском регионе", - утверждает Николенко.

Ранее Петер Сийярто заявил, что если Украина не изменит свою политику в отношении венгерского меньшинства, то это сильно ограничит возможности правительства Венгрии оказывать какую-либо поддержку Киеву в отношениях с Россией. Венгрия неоднократно выражала недовольство ситуацией с правами этнических венгров на Украине, долгое время блокировала интеграцию Украины в НАТО из-за языкового закона, который лишает этнических венгров права получать образование в старших классах на родном языке.