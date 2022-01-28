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В ФРГ сообщили, что отношения с РФ будут основной темой переговоров Шольца и Байдена

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ подтверждает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет переговоры с президентом США Джо Байденом 7 февраля в Вашингтоне, основной темой беседы станут отношения с Россией. Об этом заявил в пятницу журналистам на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер встретится в понедельник, 7 февраля, в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом", - сказал он. "Ясно, что США являются самым важным партнером Германии за пределами ЕС и союзником по НАТО", - добавил представитель кабмина. "Актуальные вопросы безопасности в Европе и отношения с Россией будут, конечно, одной из центральных тем переговоров Шольца и Байдена", - подчеркнул Хебештрайт.

Теги
ГерманияРоссияБайден, ДжоШольц, Олаф
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