Прокуроры требуют суда над итальянским военным, подозреваемым в шпионаже на Россию

РИМ, 28 января. /ТАСС/. Прокуратура Рима, а также военная прокуратура потребовали открыть судебное преследование в отношении военнослужащего Вальтера Биота, обвиняемого в шпионаже в пользу России и находящегося в военной тюрьме. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA.

Расследованием дела, начавшегося с момента задержания Биота якобы в момент передачи секретных документов сотруднику российского посольства в марте прошлого года, занимались сразу две прокуратуры, на недопустимость чего ранее указывала защита подозреваемого.

Биот, работавший в генштабе Минобороны, обвиняется римской прокуратурой в шпионаже, раскрытии государственной тайны и коррупции. Военная же прокуратура вменяет ему в вину "разглашение секретной информации с целью содействия шпионажу", "разглашение конфиденциальной информации" и "проведении фотосъемки в целях шпионажа", уточняет агентство. В конце декабря прошлого года обе инстанции завершили расследование этого дела. Защита Биота утверждает, что он по своему статусу не имел доступа к секретной информации.

Биот, сотрудник Генштаба Минобороны, отец трех детей, был задержан вместе с представителем атташата посольства РФ вечером 30 марта на парковке в периферийном районе Рима. При них были обнаружены носитель данных и коробка с наличными. По решению итальянских властей сотрудник атташата и его руководитель - военный атташе - покинули страну. В Италии назвали произошедшее "враждебным актом" со стороны РФ. МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов. Впоследствии из РФ был выслан сотрудник военного атташата посольства республики в Москве.