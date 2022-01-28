Посол США заявил, что Вашингтон ожидает реакции Москвы на ответы по гарантиям безопасности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вашингтон ожидает реакции российских властей на письменный ответ США на предложения РФ по гарантиям безопасности, которая может быть выражена в телефонном разговоре или личной встрече. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге посол США в Москве Джон Салливан.

Не так много поводов для оптимизма.

Не так много поводов для оптимизма. Первая реакция РФ на ответы по гарантиям безопасности

"Будем ждать реакции и оценки российского правительства на письменные ответы США. Далее, как отмечал госсекретарь [Энтони] Блинкен, состоится телефонный разговор или встреча. Но пока ничего не согласовано", - сказал он.

Посол отметил, что такой контакт может произойти в краткие сроки и добавил, что его дата будет зависеть от российского руководства. "Все зависит от российского правительства, от их ответа на предоставленные США и НАТО документы, и когда они захотят продолжать дискуссию", - сказал Салливан.

Он подчеркнул, что ответ, который США предоставили России, несет в себе призыв к деэскалации сложившейся обстановки. Посол выразил надежду, что документ, переданный Вашингтоном Москве, повлияет на это.

Ответы США

Ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности содержат контрпредложения в сфере контроля над вооружениями и учитывают озабоченности РФ, заявил Салливан.

"Мы предложили возможные меры по взаимной транспарентности с российским руководством, в том числе, в том, что касается систем вооружений на Украине, военных учений и маневров в Европе, также [мы предложили] потенциальные меры по контролю над вооружениями, в том числе, по ракетам в Европе", - сказал он. "Эти идеи имеют потенциал для того, чтобы усилить нашу безопасность. Но также учитывают некоторые российские озабоченности", - указал посол.

По словам Салливана, ответы содержат предложения Вашингтона по сферам, где США и РФ могут найти общий язык, чтобы улучшить ситуацию в европейской безопасности. Он также добавил, что ответы были полностью скоординированы с партнерами по НАТО, ЕС, а также с Украиной.

"Мы предпочитаем путь дипломатии и готовы двигаться вперед там, где есть возможность для взаимодействия, - подчеркнул он.

Санкции Запада

Меры против "Северного потока - 2" могут стать частью масштабных экономических санкций Запада в отношении РФ в случае ее вторжения на Украину, заявил Салливан.

"В случае вторжения РФ на Украину я бы ожидал, что меры против "Северного потока - 2" станут частью значительных, колоссальных экономических последствий, которые обрушатся на Россию при таком сценарии", - заявил Салливан.

По его словам, пока по "Северному потоку - 2" не идет газ и Россия не получает от этого доходов, у Европы сохраняются рычаги воздействия на Москву. Он также подчеркнул, что масштабные экономические санкции станут лишь одним аспектом реакции Запада в случае вторжения РФ на Украину.

Заявления о таком якобы готовящемся "вторжении", которые в последнее время звучат в странах Запада, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2".