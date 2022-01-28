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Лукашенко не знает, как поступить с IT-специалистами после их участия в протестах

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что начал задумываться над тем, как поступить с предпринимателями и IT-специалистами, участвовавшими в протестах. В том числе вопросы вызывает судьба минского Парка высоких технологий, отметил глава государства.

"Я пока не знаю, как поступить с ними. И дело не только в том, что они были в авангарде борьбы в августе 2020 года. Я всегда тогда и после задавал себе вопрос: "Как так возможно?" Я собственными руками создавал и этих айтишников, и поддержал развитие индивидуального предпринимательства. Почему они вывалились на улицы?" - сказал он в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Я начинаю задумываться. Нам этом Парк высоких технологий сегодня [в Минске] приносит больше пользы или вреда? Нет, я не принял никаких решений и даже поручений не отдавал. Мне самому надо осмыслить те процессы, которые производят в Парке высоких технологий", - добавил Лукашенко.

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