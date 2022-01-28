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Лукашенко: белорусская оппозиция создала альтернативный вариант конституции под себя

Конституционный референдум в стране состоится 27 февраля

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Оппозиционеры Белоруссии создали свой альтернативный вариант проекта конституции страны для самих себя. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Видимо, они [белорусские оппозиционеры] создают конституцию там для себя, для беглых. Это все чудовищно, но причина не в этом. Причина, как у нас в народе говорят, цугцванг. Проголосует за изменение [конституции Белоруссии] - диктатор выиграл, не проголосует - тоже выиграл", - сказал Лукашенко.

Конституционный референдум состоится 27 февраля. Предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона. Суть изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Среди них - расширение полномочий кабмина и его самостоятельность в принятии решений, а также сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями.

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