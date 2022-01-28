Кулеба опроверг сообщения о конфликте Байдена и Зеленского во время разговора

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опроверг сообщения СМИ о конфликте, который якобы имел место в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского.

"Разговор президентов был продолжительный, откровенный и конструктивный. Все ключевые позиции со стороны США относительно недопустимости любых договоренностей за спиной Украины и поддержки Украины конкретной помощью были подтверждены. Сообщения в СМИ относительно напряженности и какого-то конфликта, который произошел вчера, являются недостоверными", - сказал министр в пятницу, выступая в Верховной раде.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что главы государств якобы разошлись в оценках угрозы российского вторжения. Отмечалось, что, помимо этого, Байден заявил Зеленскому, что США не намерены поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать свои войска. Американский лидер также сообщил президенту Украины, что в отношении РФ не будут вводиться превентивные санкции, а по вопросу вступления Украины в НАТО не намечается какого-либо прогресса.