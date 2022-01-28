СМИ: Украина ожидает от США 45 самолетов с военной помощью

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. США доставит Украине военную помощь 45 авиарейсами, четыре из них уже прибыли в Киев. Об этом сообщило в пятницу издание РБК-Украина со ссылкой на источник в украинском министерстве обороны.

"Начались поставки дополнительной материально-технической помощи от США на сумму $200 млн с ориентировочным объемом до 45 самолето-рейсов", - сообщил источник.

Американская помощь включает боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое оружие.

В ведомстве добавили, что правительства Эстонии, Латвии, Литвы и Польша также решили предоставить украинской стороне материально-техническую помощь в этом году. По его данным, такая же возможность рассматривается руководством других европейских государств, среди которых Албания, Нидерланды, ФРГ и Чехия. Сейчас Минобороны и Вооруженные силы Украины определяют потребности и рассматривают предложения государств-партнеров.

Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил об "оптимистической международной военной помощи" Киеву, но отказался привести ее точные объемы.