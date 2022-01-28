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Лукашенко заявил, что не будет отправлять воевать своих граждан на чужую территорию

Президент Белоруссии отметил, что республика может вступить в военное противостояние только в случае прямой агрессии против нее или России

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет отправлять белорусских граждан воевать на чужих территориях против какого-либо народа.

"Я нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю [белорусских граждан] на чужую территорию, против какого-то народа [воевать]", - сказал он в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Вы Украину упомянули, упаси меня господь воевать против этого народа, где, может быть, и мои корни спрятаны. Нет такого, я мирный человек и таких приказов не отдаю", - добавил Лукашенко.

Он повторно отметил, что Белоруссия может вступить в военное противостояние только в случае прямой агрессии против нее или России. "Думаю, что это как исключение, и очень-очень надеюсь, сегодня почти уверен, что воевать мы не будем даже по причине этих двух случаев", - указал Лукашенко.

При этом он признался, что решение послать миротворцев от Белоруссии в Казахстан во время кризиса там в начале этого года было нелегким. "Поэтому не думайте, что у меня где-то в голове мысль о том, что я должен отправить ваших и своих детей воевать - нет. У нас армия создана для того, чтобы на нашей территории защищать себя, - подчеркнул он. - Мы никогда не будем источником войны, запомните это, и это будет так".

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