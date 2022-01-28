МИД ФРГ подтвердил запрет бывшему дипломату Халлеру работать на "дочку" Nord Stream 2

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. МИД ФРГ подтверждает информацию о том, что ведомство запретило бывшему дипломату Дитеру Вальтеру Халлеру работать председателем наблюдательного совета дочерней структуры Nord Stream 2 AG - компании Gas for Europe GmbH ("Газ для Европы"). Об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель МИД Кристофер Бургер.

"Я могу сказать, что господин Халлер, согласно параграфу 105 закона о статусе федеральных служащих, проинформировал о своем намерении приступить к работе как госслужащий в отставке. Внутренняя проверка [в МИД] показала, что начало этой деятельности подпадает под запрет, поскольку может негативно сказаться на служебных интересах [ведомства]", - сообщил Бургер.