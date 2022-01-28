Назарбаев заявил, что Казахстан успешно справится со всеми вызовами нового времени

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Казахстан успешно справится с вызовами нового времени, залогом этого послужат политическая воля и поддержка народа. Об этом заявил в пятницу первый президент республики Нурсултан Назарбаев на внеочередном съезде правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

"Я всегда отмечал, что великие цели достигаются в условиях консолидации общества, а также мира, стабильности и согласия в государстве. 30-летний опыт нашей независимости наглядно подтверждает этот факт. Сегодня мы вступили в четвертое десятилетие своей независимости. Это время глобальных трансформаций, сложных и ответственных решений. Уверен, что Казахстан успешно справится со всеми вызовами нового времени", - цитирует Назарбаева его пресс-служба.

По словам первого главы государства, залогом этого будут выступать четкие цели, политическая воля и поддержка народа. На съезде партии "Нур Отан" Назарбаев внес предложение об избрании президента Касым-Жомарта Токаева председателем правящей партии. Участники съезда единогласно избрали Токаева на этот пост. Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Пресс-служба опубликовала фотографии Назарбаева и выдержки из его выступления.

"За последние полтора года партия прошла через серьезную системную перезагрузку. Последним этапом этого процесса считаю передачу всей полноты управления партией действующему главе государства - Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Руководить партией должен человек, выдвинутый и поддержанный ею на президентских выборах, - отметил Назарбаев. - Сегодня под руководством президента Казахстана реализуется комплекс важнейших социально-экономических и политических реформ. Партия "Нур Отан", обладая всеми необходимыми ресурсами, должна стать надежным помощником в их осуществлении".

Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана. В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. На посту главы государства его сменил Касым-Жомарт Токаев.