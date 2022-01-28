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Катар, Турция и Афганистан договорились об управлении аэропортом Кабула

По данным агентства Pajhwok, речь идет "об управлении и использовании некоторых частей аэропорта Кабула, а также об определенном количестве других ключевых проблем"

ТЕГЕРАН, 28 января. /ТАСС/. Катар и Турция заключили соглашение об управлении международным аэропортом Кабула с представителями временного правительства, созданного захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило в пятницу афганское агентство Pajhwok со ссылкой на министерство иностранных дел Катара.

По данным агентства, речь идет "об управлении и использовании некоторых частей аэропорта Кабула, а также об определенном количестве других ключевых проблем". Другие подробности соглашения не приводятся.

Ранее МИД Турции подтвердил ТАСС, что Анкара и Доха договорились о совместной охране территории аэропорта Кабула, но продолжают переговоры по ряду связанных с этим вопросов. Сообщалось, что не согласованными оставались финансовые и юридические вопросы.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта афганской столицы были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса при эвакуации преимущественно граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев после захвата талибами в 2021 году власти в стране, а также из-за произошедшего возле нее 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта.

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АфганистанКатарТурция
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