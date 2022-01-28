Кабмин ФРГ заявил, что поставка летального оружия на Украину Германией исключена

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Поставка Германией летального оружия на Украину исключена в связи с позицией правительства ФРГ, согласно которой экспорт вооружений в кризисные регионы невозможен. Об этом заявил в пятницу журналистам на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"В принципе действует правило: в кризисные районы - нет [поставкам вооружений из Германии]. Мы ясно исключили поставки летального оружия, в том числе на Украину", - сказал он.

По словам Хебештрайта, конфликт на Украине можно урегулировать только дипломатическим путем, важно не впадать в "логику войны".

"Принципиальная позиция, которую разделяет весь западный мир, заключается в убеждении, что [этому конфликту] нет военного решения", - сказал он, снова заявив, что любая агрессия против Украины будет иметь для Москвы политические и экономические последствия. "Есть ясное требование к России - внести вклад в деэскалацию", - утверждал Хебештрайт.

"Мы должны следить за тем, чтобы не впасть в логику войны", - сказал он. По его словам, такой подход, включая дискуссии о поставках оружия Киеву, не приведет к решению.