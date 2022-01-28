"Хочешь мира - готовься к войне". Лукашенко обратился с посланием к народу Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с посланием к народу и парламенту. За 2,5 часа выступления он рассказал о нагнетании напряженности в мире, деструктивной политике Запада и - немного - о грядущих внутриполитических изменениях в государстве.

Он отметил, что минувший год был для республики годом народного единства, который "показал всему миру сплоченность и стойкость белорусов". "Мы выдержали ряд серьезнейших испытаний, прежде всего, связанных с коронавирусом, санкциями, волнами миграционного кризиса", - сказал он.

Президент пообещал, что в ближайшее время страну ждет обновление политической системы.

О возможности войны

Практически сразу Лукашенко перешел к теме, активно муссирующейся СМИ: об эскалации напряженности в Европе. "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Белоруссии будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего отечества, - сказал он. - И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать: если на нашего союзника - РФ - осуществят непосредственное нападение <...> Основа тому - наши союзные договоренности".

Лукашенко заявил, что американские стратегические бомбардировщики ежедневно совершают около 30 полетов вдоль границ Союзного государства, подчеркнув, что если в мире будет развязана война, то победителей в ней не будет, проиграют все. Поэтому Минск привержен миру. "Мы не хотим войны, мы навоевались", - сказал президент. Однако вскоре он процитировал пословицу: "Хочешь мира - готовься к войне".

Он, в частности, отметил необходимость теснее развивать военное взаимодействие с союзниками по ОДКБ и заявил, что 1,5 - 2 млн белорусов должны уметь пользоваться оружием для защиты страны.

О деструктивной деятельности Запада

По словам Лукашенко, нагнетание напряженности происходит со стороны Запада, который намеренно расшатывает ситуацию на постсоветском пространстве, чтобы ослабить Россию. Украина в этом контексте становится предметом закулисного торга: ее толкают в пламя конфликта, целенаправленно готовят к агрессии. Президент отметил, что Западу важно "утопить в крови российско-украинское братство", но, как показали события в Казахстане, "центральноазиатское братство тоже становится мишенью".

Лукашенко заявил, что Запад сделал все, чтобы его страна перестала быть источником мира в регионе, а на "разрушение Белоруссии в период президентских выборов" 2020 года было направлено более $6 млрд. Именно Запад, отметил он, спровоцировал белорусско-российский нефтяной конфликт в конце 2019 - начале 2020 года. При этом, по его словам, Польша и Литва действуют в русле политики США и из-за этого ввязались в противостояние даже с Китаем.

В качестве примеров деструктивной политики он назвал и санкции против Белоруссии, при этом поставил перед правительством республики задачу не допустить влияния этих ограничений на жизнь людей. Он заявил, что Запад развязал настоящую войну вокруг вакцин от коронавируса, подчеркнув, что в этой сфере идет передел рынка, а крупные корпорации наживаются на людях.

Минск, подчеркнул Лукашенко, готов выстраивать нормальные отношения с западными странами, но без неприемлемых условий с их стороны.

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