В Верховной раде считают, что США сеют панику заявлениями по Украине и России

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что США своими заявлениями о России и Украине сеют панику.

"Большинство, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" (речь идет о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину - прим. ТАСС) уже прошли, поняли, что это просто устрашение и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но это точно работает не в пользу экономики Украины. Мы общаемся по дипломатическим каналам. Дмитрий Кулеба как министр иностранных дел постоянно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески", - сказал Арахамия в пятницу журналистам в кулуарах Рады.

Он также отметил, что весной прошлого года большинство сигналов на эту тему поступали от разведслужб. "То есть это более строго выглядело. Потому что разведка показывала скопления войск. Это в СМИ не очень активно продвигалось вообще. Потом несколько статей появилось. А первые две недели, когда это действительно случалось, это была сугубо военная коммуникация. И это правильно, если бы так было <...> А сейчас уже до того, как приходят разведданные, они уже в The New York Times или в CNN обнародованы", - подчеркнул Арахамия.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.